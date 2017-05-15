В Харьковской области задержали "вора в законе", который пытался развязать нарковойну

В результате тщательно спланированной операции оперативники уголовного розыска Харьковской области задержали 45-летнего мужчину. Вора разыскивала запорожская полиция за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

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По предварительным данным, мотивом совершенного преступления стал передел рынка влияния наркобизнеса с другими криминальными авторитетами. В течение 15 лет 45-летний мужчина занимался торговлей в особо крупных размерах наркотическим средством «метадон» на территории Украины.

Как рассказал начальник ГУНП в Харьковской области Анатолий Дмитриев, злоумышленник жил по поддельным документам. В течение семи лет он скрывался от следствия в разных городах Украины. Харьковские оперативники имели информацию, что мужчина может появиться в нашем регионе и в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали данного гражданина.

По факту использования поддельного паспорта следователем СУ ГУНП в Харьковской области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.