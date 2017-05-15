На Львовщине в ДТП попали три автомобиля

Дорожно-транспортное происшествие случилось 14 мая около девяти утра на автодороге Киев – Чоп в селе Козева, Сколевского района. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», 24-летний житель Сколевского района, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным рейсовым автобусом “БАЗ” сообщением Верхнячка – Львов под управлением 53-летнего жителя одного из сел Николаевского района, после чего столкнулся с автомобилем «Опель Омега», за рулем которого находился 29-летний житель Винницкой области.

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В результате ДТП телесные повреждения получили водитель «Фольксвагена» и трое его пассажиров: 19-летняя девушка и двое мужчин, в возрасте 24 и 18 лет, все жители Сколевского района.

На момент столкновения в автобусе пассажиров не было.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.