В Киеве поезд сбил насмерть мужчину

11:23, 14 мая 2017
Происшествия
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На месте работают полицейские и следователи, которые должны установить обстоятельства аварии.

Поезд сообщением Киев-Запорожье сбил насмерть мужчину в возрасте 50-60 лет / фото Еспресо

В воскресенье, 14 мая, в Киеве в 07:25 утра на железнодорожной станции неподалеку от Столичного шоссе поезд переехал мужчину. Об этом сообщает Эспресо.

"Пассажирский поезд сообщением Киев-Запорожье сбил насмерть мужчину в возрасте 50-60 лет", - говорится в сообщении.

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На месте работают полицейские и следователи, которые должны установить обстоятельства аварии.

Напомним, 10 мая на Львовщине скоростной поезд смертельно травмировал мужчину.

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Теги: #поезд переехал мужчину#поезд Киев-Запорожье