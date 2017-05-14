В Киеве поезд сбил насмерть мужчину

В воскресенье, 14 мая, в Киеве в 07:25 утра на железнодорожной станции неподалеку от Столичного шоссе поезд переехал мужчину. Об этом сообщает Эспресо.

"Пассажирский поезд сообщением Киев-Запорожье сбил насмерть мужчину в возрасте 50-60 лет", - говорится в сообщении.

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На месте работают полицейские и следователи, которые должны установить обстоятельства аварии.

Напомним, 10 мая на Львовщине скоростной поезд смертельно травмировал мужчину.