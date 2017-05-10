На Львовщине скоростной поезд смертельно травмировал мужчину. Об этом сообщает полиция области.

"В Буске в отделение полиции 9 мая в 22:50 поступило сообщение от дежурного одной из железнодорожных станций о том, что вблизи станции «Куткир» скоростной поезд «Хюндай» сообщением «Киев-Львов», двигаясь в направлении Львова, смертельно травмировал неизвестного мужчину", - сказано в сообщении.

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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Сейчасназначен ряд экспертиз, проводятся следственные действия, правоохранители устанавливают обстоятельства гибели мужчины и его личность. Также решается вопрос об открытии уголовного производства.

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