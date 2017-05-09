В Харькове "заминировали" площадь Свободы: закрыты выходы из двух станций метро

В Харькове из-за анонимного сообщения о заминировании площади Свободы закрыты выходы из двух станций метро.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, сегодня, 9 мая, около 12:00 в дежурную часть Шевченковского отдела полиции поступила информация о том, что на площади Свободы произойдут взрывы.

По данным полиции, для проверки информации выехали следственно-оперативная группа, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и работники взрывотехнического управления харьковской милиции. Ближайшие станции метро временно закрыты для пассажиров. Осмотр территории продолжается.

В то же время, в громкоговорители в метрополитене звучат объявления, что станции метро "Университет" и "Госпром" закрыты для входа и выхода пассажиров.