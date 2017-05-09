В Одессе горячо: произошло несколько стычек между проукраинскими активистами и "куликовцами" (фоторепортаж, видео)

В Одессе на Аллее Славы произошло еще несколько стычек между украинскими активистами и участниками акции «Бессмертный полк».

Как передает корреспондент УНИАН, ряд конфликтов произошел на расположенной в парке им. Тараса Шевченко Аллее Славы, где возлагают цветы к монументу Неизвестному матросу по случаю 72-й годовщины со Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В частности, конфликт произошел между шедшими в колоне «Бессмертного полка» так называемыми «куликовцами» и представителями украинских патриотических организаций.

Участники акции на Куликовом поле принесли флаг с изображением горящего 2 мая 2014 года Дома профсоюзов. Патриоты вырвали полотнище, в конфликт вмешались сотрудники правоохранительных органов. Началась толкотня.

Также украинские патриоты фиксируют наличие запрещенной символики (георгиевские ленты, советская символика и пр.), что также приводит к конфликтам. Указанные ленты активисты, в случае необходимости, снимают с букетов, которые кладутся к подножию монумента.

Кроме того, участники акции «Бессметный полк» напали на журналистов, ведущих съемку, и попытались выбить у них из рук видеокамеру.

Читайте такжеДень победы в Украине: в МВД рассказали, в каких городах произошли столкновения

Возле монумента через звукоусиливающую аппаратуру звучат советские песни, в частности, «День победы». Патриоты периодически скандируют: «Бандера, Шухевич – герои Украины!», оппоненты выкрикивают свои речевки.

Как отметили в пресс-службе ГУ НП в области, во время мероприятий, которые проходят на Аллее славы по случаю 72-й годовщины победы над нацизмом в Европе, возникла стычка между группой граждан с различными политическими взглядами.

«Полицейские не допустили продолжения конфликта. Для выяснения обстоятельств в Приморский отдел полиции доставлены двое участников потасовки - женщина и 16-летний молодой человек», - отметили в главке, добавив, что в полицию доставлены еще два человека за использование запрещенной символики.

Советник начальника регионального главка полиции Руслан Форостяк сказал, что благодарен активистам и патриотам Одессы, которые помогают полицейским.

«У нас, конечно, жесть, но вы, ребята, молодцы», - подчеркнул Форостяк.

Читайте такжеВ Киеве между участниками акции "Бессмертный полк" и активистами произошла потасовка и словесная перепалка (фото)

Как сообщал УНИАН, в Одессе сегодня правоохранители установили заграждения у входа на Аллею Славы, где у монумента Неизвестному матросу в центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко традиционно проходят мероприятия по случаю Дня Победы.

На Аллее Славы уже были задержаны 2 человека за надпись «СССР» на одежде и распространение запрещенной полиграфической продукции. Здесь же участники акции «Бессмертный полк» напали на активиста, поднявшего портрет известного украинского националиста Романа Шухевича.



