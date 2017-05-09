В Одессе полицейские задержали двух человек за надпись "СССР" на футболке и распространение запрещенных листовок

В Одессе на Аллее Славы сегодня задержали двух человек за ношение запрещенных символов и распространение запрещенной полиграфической продукции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ НП в области, из парка им. Тараса Шевченко, где на Аллее Славы проходят массовые мероприятия по случаю 72-й годовщины со Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне, в отдел полиции доставлены двое граждан.

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Отмечается, что в отдел полиции доставлены двое граждан - пенсионер 1938 года рождения, одет в футболку с надписью «СССР», и мужчина 1987 г.р., который распространял на Аллее Славы запрещенную полиграфическую продукцию. По словам советника главы ГУ НП в области Руслана Форостяка, это, в том числе, листовки с провокационными символами. В частности, с георгиевской лентой, а также надписями «1941-1945. Если надо, повторим». В настоящее время по этим фактам продолжаются проверки.

«Кроме того, около десяти граждан пытались пронести на Аллею Славы запрещенные предметы. Все запрещенные вещи изъяты», - сообщили в главке.

Изъятые предметы отдадут владельцам после их выхода с территории, на которой действуют временные режимные ограничения.

Как сообщал УНИАН, в Одессе сегодня правоохранители установили заграждение у входа на Аллею Славы, где возле монумента Неизвестному матросу в центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко традиционно проходят мероприятия по случаю Дня Победы.