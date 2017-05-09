В Украине во время акций ко Дню победы задержали 45 человек, пострадали восемь полицейских (видео)

В Украине во время массовых мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне задержаны 45 человек. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сегодня на брифинге в Киеве.

«У нас на эту минуту задержано около 25 человек (в Киеве, из них 24 - за хулиганство - УНИАН), а по Украине - около 45 задержанных... Среди участников акций раненых нет, и пока обращений к медикам тоже не было», - заявил он.

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«Мы будем смотреть, принимая во внимание обстановку, которая будет складываться, будем ее отслеживать и обеспечивать порядок», - добавил Яровой.

В то же время, по оперативной информации, при обеспечении безопасности участников массовых мероприятий получили телесные повреждения восемь сотрудников полиции - по одному в Киеве и Запорожье, еще шестеро - в Днепре. Об этом сообщает Национальная полиция Украины. Также сообщается, что число задержанных возросло до почти полусотни человек.

В этих мероприятиях приняли участие около 50 000 граждан. Публичную безопасность и порядок в государстве обеспечивают около 30 000 правоохранителей, в частности 10 000 - в Киеве.

Работники правоохранительных органов доставили в полицию за различные правонарушения около полусотни граждан, в основном - из-за использования запрещенной символики. Также есть задержанные граждане за совершение хулиганских действий и злостное неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов.

В частности, одного гражданина полицейские задержали в г. Днепр, двенадцать - в Одессе, по два - в Хмельницком и Чернигове.

По состоянию на 13:00 открыто два уголовных производства: по статьям 296 (хулиганство) и 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частном исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 мая, в Украине отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Локальные столкновения произошли в Одессе, Запорожье, Днепре, Киеве.