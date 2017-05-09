День победы в Украине: в МВД рассказали, в каких городах произошли столкновения

13:59, 09 мая 2017
Происшествия
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Локальные столкновения произошли в Одессе, Запорожье, Днепре, Киеве.

Толкотня возле Вечного огня длилась недолго / фото РБК-Украина

В Украине в мероприятиях по случаю победы во Второй мировой войне приняли участие 50 тысяч человек, в четырех городах наблюдались локальные столкновения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в комментарии журналистам в Киеве сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

По его словам, для охраны общественного порядка задействованы 30 тыс. правоохранителей.

"В целом по Украине акции проходят в штатном режиме, есть локальные столкновения в Одессе, Запорожье, Днепре, Киеве, ситуация управляемая, полиция и Нацгвардия свои функции выполняют", - сказал Яровой.

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Теги: #стычки#День Победы#9 мая в Украине