В центре Одессы нашли мину времен Второй мировой войны

В центре Одессы сегодня обнаружена мина времен Второй мировой войны. Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

«В 9.40 к Портофранковського отделение полиции Приморского отдела полиции по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что на улице Дегтярной, 12, в мусорном контейнере обнаружен ржавый металлический предмет, внешне похожий на военный снаряд», - рассказали в отделе.

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На место происшествия прибыли сотрудники полиции и ГСЧС. Предварительно установлено, что указанный предмет является минометной миной времен Второй мировой войны.

Взрывоопасный предмет изъято и направлено на утилизацию. Выясняются обстоятельства и источник его появления в мусорном контейнере.