В Киеве разоблачили мошенников, которые обманули граждан на 1,5 миллиона гривен в фейковых валютных обменниках

Столичные правоохранители разоблачили и задержали двух человек, которые создали преступную группу, направленную на завладение денежными средствами граждан при проведении операций по обмену валюты.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

Читайте такжеВ Киеве сотруднику фейкового обменника не удалось сбежать от клиента с 16 тысячами долларов (фото)

«Досудебным расследованием установлено, что участники преступной группы арендовали на территории Киева помещения, которые обустраивали якобы под пункты обмена валюты. В дальнейшем на популярных интернет-сайтах размещали объявление об осуществлении валютных операций по выгодному курсу. При этом злоумышленники подыскивали только тех клиентов, которые намеревались обменять значительные суммы денежных средств, от 10 тысяч долларов США и больше», - говорится в сообщении.

Во время обмена валют кассир, получив от клиента средства, блокировал двери пункта обмена валют на магнитный замок и выходил из помещения через другой выход.

В настоящее время органами досудебного расследования установлена причастность участников преступной группы к совершению 17 эпизодов мошеннического завладения средствами граждан на сумму почти 1,5 млн грн.

В рамках досудебного расследования следователями столичного главка полиции совместно с Управлением уголовного розыска Главного управления Нацполиции в г. Киеве проведено опознание указанных лиц потерпевшими, а также обыски по месту их проживания.

По результатам следственных действий двое фигурантов преступной группы задержаны. Им объявлены подозрения в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

В настоящее время одному из подозреваемых уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении другого готовится ходатайство в суд об избрании аналогичной меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается. Другие лица, также причастные к совершению указанных преступлений, устанавливаются.