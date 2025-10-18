Братья и сестра принца не были довольны скандалами вокруг его имени.

Принцесса Анна, единственная дочь покойной королевы Елизаветы II и сестра короля Чарльза III, потеряла терпение к своему брату принцу Эндрю, который снова оказался в центре скандала из-за давних связей с Джеффри Эпштейном.

Как сообщил Us Weekly королевский эксперт Кристофер Андерсен, Анна уже давно поддерживает Чарльза и разделяет его возмущение поведением Эндрю. Даже их младший брат, принц Эдвард, не имеет выбора и вынужден встать на сторону монарха в стремлении окончательно дистанцировать семью от "проблемного герцога Йоркского".

В пятницу принц Эндрю объявил, что отказывается от своих официальных титулов, признав, что обвинения, связанные с Эпштейном, отвлекают внимание от работы короля и королевской семьи.

По информации источников, решение Эндрю не было спонтанным - в этом его настойчиво убеждал принц Уильям, который годами просил отца "сделать что-то" с братом, ведь скандал с Эпштейном до сих пор не утихает.

Эксперт отмечает, что Эндрю был любимцем королевы Елизаветы, поэтому долгое время считал себя неприкасаемым:

"Эндрю имеет ярко выраженную арогантность, поэтому инстинктивно начинает бороться, когда его старший брат вызывает его на ковер. Но поскольку скандалы продолжают накапливаться, он все больше смиряется с тем, что выкопал себе яму, из которой не может выбраться".

Скандал вокруг принца Эндрю

Известно, что принц поддерживал дружбу с Эпштейном даже после его осуждения в 2008 году по обвинениям в торговле несовершеннолетними.

В 2019 году Вирджиния Джуффре обвинила Эндрю в сексуальном насилии, но дело урегулировали вне суда в 2021 году за неизвестную сумму.

Из-за этих событий покойная королева Елизавета II в 2022 году лишила сына воинских званий и почетных патронатов.

