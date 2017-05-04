В Киеве неизвестный обстрелял автобус (фото)
14:51, 04 мая 2017Происшествия
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В автобусе побиты пять окон, пострадавших нет.
В столице неизвестный обстрелял автобус / Эспрессо
В Киеве неизвестный произвел несколько выстрелов предварительно из пневматического оружия по окнам автобуса №69. Об этом сообщает "Эспрессо".
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На перекрестке улицы семьи Сосниных и бульвара Кольцова неизвестный совершил несколько выстрелов предварительно из пневматического оружия по окнам маршрутного автобуса №69 (марки МАЗ).
В автобусе побиты пять окон, пострадавших нет. Неизвестный преступник скрылся с места происшествия.
В столице неизвестный обстрелял автобус / Эспрессо
Как сообщал УНИАН, 26 апреля вблизи города Дрогобыч Львовской области неизвестный открыл огонь по рейсовому автобусу.
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