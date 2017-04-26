Во Львовской области обстреляли пассажирский автобус

Вблизи города Дрогобыч 26 апреля неизвестный открыл огонь по рейсовому автобусу. Об этом сообщили в ГУ НП во Львовской области.

"Между селом Нагуевичи и Уриж Дрогобычского района неизвестный из автомобиля "Мерседес Спринтер" произвел выстрел по автобусу", - говорится в сообщении.

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Вследствие этого повреждено боковое окно автотранспорта. В это время в автобусе находился только водитель, он не пострадал.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до трех лет лишения свободы.

Правоохранители устанавливают личность злоумышленника и его местонахождение.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Одесской области неизвестные обстреляли пассажирский автобус "Одесса-Киев", один человек получил огнестрельное ранение.