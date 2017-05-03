Под Киевом при загадочных обстоятельствах убит солдат-срочник

В Вышгороде Киевской области при загадочных обстоятельствах был убит солдат срочной службы воинской части Т0710 Госслужбы спецтранспорта Александр Высоцкий. Об этом ТСН.uа сообщил брат погибшего Сергей Высоцкий.

Близкие убитого опасаются, что дело могут спустить на тормозах, ведь его особо не разглашали, а подробностей не сообщают. Родным сказали, что предварительная причина – неосторожное обращение с оружием.

"В четверг, 27 апреля, примерно в 22.20 позвонили отцу на мобильный, как потом узнали, заместитель командира части по работе с личным составом. И сообщили, что брат был убит по невыясненным причинам. Назвали тогда еще неосторожное обращение с оружием. Сначала мы подумали, что он совершил самоубийство, но потом я перезвонил снова тому замкомандиру и мы узнали, что в принципе, он не совершал самоубийство, его убил товарищ по службе", - рассказал брат погибшего.

Утром следующего дня он вместе с отцом поехал в морг, где находилось тело убитого солдата, однако родных сначала не пускали.

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"Отец хотел увидеть... Ему работник морга сказал, что без сотрудника полиции нельзя. Хотя, на сколько я знаю, работник полиции не обязательно чтобы был", - вспоминает Сергей Высоцкий.

Впоследствии к ним подошел следователь, фамилию которого родной погибшего загадать не может. Вместе с правоохранителем отец и брат парня все-таки попали в морг и увидели тело Александра Высоцкого. Семья военного решила узнать номер следователя и выяснить номер производства по его делу. В отделении им сообщили, что дело передали в военную прокуратуру в городе Киеве. Из собственных каналов родные Высоцкого выяснили, что ведет дело прокурор Дарницкого гарнизона Станислав Витальевич Фрунзе. Связаться с ним им не удалось.

"Так, вроде ничего не зная, мы забрали тело. Были представители воинской части – подполковник заместитель командира части, командир части, и насколько я знаю, с нами был или медработник или психолог", - пояснил Сергей Высоцкий.

После этого представители воинской части, где убитый проходил службу, взяли все расходы на погребение и помогли в перевозке тела в Чернигов. Похоронили солдата утром 29-го апреля.

"То, что они говорят, мы толком ничего не знаем, никто нам не говорит, это дело ведет военная прокуратура. Сказали, что убийство совершил сержант, старший сержант контрактной службы. Он на том объекте был начальником караула. Почему, по каким причинам, при каких обстоятельствах, никто ничего не говорил", - добавил брат погибшего.

По его словам, Александру Высоцкому выстрелили в голову. Родные парня утверждают, что ему нравилось нести службу и ни о каких конфликтах с сослуживцами тот не рассказывал.

"Нам брат звонил до этого, общался, ничего такого не говорил. Где-то за два дня. Каждую неделю мы связывались с ним. Это же, понимаете, военная служба срочная, там телефоном не очень сильно можно пользоваться... Говорил, что служится ему очень хорошо здесь. К папе с его слов: "Я как в раю". Ему нравилось за объектом нести службу, а объект – Вышгородская ГЭС", - подытожил брат убитого срочника.

В военной прокуратуре Дарницкого гарнизона в комментарии для ТСН.uа сообщили, что в настоящее время инцидент расследуется и находится на этапе досудебного расследования. По телефону сообщать подробности производства в прокуратуре отказались и посоветовали обратиться с официальным запросом.

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