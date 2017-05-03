В зоне АТО во время занятий по боевой подготовке погиб военный

В районе проведения АТО на Донбассе во время занятий по боевой подготовке погиб военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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«По предварительной информации, во время плановых занятий по боевой подготовке, проходивших в одной из бригад, личный состав которой выполняет задачи в районе проведения АТО, в результате подрыва имитационных средств взрывную травму и осколочные ранения головы и шеи получил военнослужащий одного из подразделений», - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время транспортировки в медицинское учреждение у военного остановилось сердце. В больнице за его жизнь боролись врачи, однако спасти жизнь им не удалось.

Обстоятельства выясняются.