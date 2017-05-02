В Светловодске неизвестные обстреляли редакцию газеты, расположенную в здании мэрии

В Светловодске (Кировоградская область) неизвестные обстреляли редакцию газеты «Светловодск вечерний», расположенную в здании мэрии города.

Об этом УНИАН сообщила главный редактор издания Татьяна Дроздова. По ее словам, сегодня журналисты пришли на работу и увидели четыре отверстия от пуль в одном из трех окон редакции.

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«Вызвали полицейских, сообщили в СБУ и первому заместителю городского головы Елене Балюк. Кому-то очень хочется запугать журналистов, чтобы вели себя вежливо и знали свое место», - сказала Дроздова.

В полиции Светловодска УНИАН сообщили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и позже будет дана квалификация данному происшествию.

Справка УНИАН. Газета «Светловодск вечерний» является самым популярным и тиражным информационным изданием города. Ранее это была газета горсовета, которая позже прошла процесс разгосударствления. Газета издается с 1991 года.