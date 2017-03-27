В Киеве на журналиста напали во время съемки репортажа

В Киеве сотрудника информагентства во время проведения видеорепортажа ударил неизвестный мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Киеве.

Вызов о том, что на ул. Евгения Сверстюка напали на журналиста, поступил в дежурную часть столичной полиции около 12:20. На место происшествия выехали правоохранители.

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"Прибывшие правоохранители предварительно установили: журналист информационного агентства осуществлял видеорепортаж о заседании комиссии в помещении территориального управления юстиции. После окончания мероприятия продолжал видеосъемку на улице. К нему подошли неизвестные, один из которых ударил представителя масс-медиа", – говорится в сообщении.

Сведения о событии соответствующим образом задокументированы. Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.