В Минобороны рассказали подробности о гибели военных на полигоне под Харьковом

Двое военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады, которые 26 апреля погибли во время занятий по боевой подготовке на Чугуевском общевойсковом полигоне в Харьковской области, получили осколочные ранения.

Об этом УНИАН сообщил руководитель харьковского регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Горбунов.

Он отметил, что погибшим было 40 и 46 лет, они погибли от осколочных ранений. Вчера, 26 апреля, их тела были доставлены в чугуевский морг.

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Горбунов добавил, что рассматривается несколько версий трагедии. Одна из них – ранения, полученные из вооружения БМП-1.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля на Чугуевском общевойсковом полигоне во время занятий по боевой подготовке погибли двое военнослужащих. По данным Минобороны, в этот день на полигоне не применяли тяжелое вооружение, а только стрелковое оружие.