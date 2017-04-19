На Черниговщине во время учений были ранены двое военных

В Черниговской области вчера, 18 апреля, в 169-м учебном центре Сухопутных войск Вооруженных сил «Десна» из-за взрыва боеприпаса были ранены двое военных-контрактников. Об этом сообщила УНИАН пресс-офицер учебного центра Олеся Гузун.

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По ее информации, причиной ранения военных-контрактников во время учений стал взрыв пули МДЗ (зажигательная пуля мгновенного действия).

Пресс-офицер подчеркнула, что причиной травмы стала халатность мужчины, поскольку инструктор на полигоне несколько раз предупредил об опасности такой находки, и заметил, что она будет утилизирована по правилам. Но 42-летний боец не обратил внимания на предостережение, пытаясь собственными силами разобрать боеприпас. Вследствие этого он получил травму руки (пострадавшему ампутировали четыре пальца) и ранение осколком в живот. Сейчас раненый находится в госпитале.

Также царапины на лице получил еще один контрактник, который стоял рядом. Сейчас он находится под наблюдением медиков. По факту происшествия проводится проверка.