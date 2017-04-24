В Павлограде водителя автобуса приговорили к 6 годам тюрьмы за смерть ребенка

В Павлограде водитель автобуса сбил ребенка, за что отсидит 6 лет за решеткой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Днепропетровской области, передает 056.ua.

Так, в сентябре 2015 года водитель автобуса ПАЗ-4230, перевозя пассажиров вблизи села Вербки, на скорости не менее 85 км/ч совершил наезд на 12-летнюю девочку. Ребенок двигался навстречу автобусу на велосипеде.

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В результате столкновения девочка получила травмы, не совместимые с жизнью.

Приговором Павлоградского горрайонного суда 49-летнего гражданина признано виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего).

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на 2 года. Указанное решение обвиняемый обжаловал, однако Апелляционный суд Днепропетровской области согласился с доводами прокуратуры и оставил без изменений приговор суда.