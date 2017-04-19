В Харькове на взятке погорел сотрудник уголовного розыска

В Харькове следователи прокуратуры Донецкой области совместно с работниками УСБУ в Донецкой области разоблачили работника полиции на взятке в 50 тысяч гривень.

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Как сообщает пресс-служба, первый следственный отдел Следственного управления прокуратуры Донецкой области расследует уголовное дело по ч.3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды) в отношении работника полиции.

К правоохранителям обратилась жительница Александровского района Донецкой области с информацией о том, что старший оперуполномоченный отдела криминальной полиции Основянского отдела полиции ГУ НП в Харьковской области требует от него неправомерную выгоду в сумме 100 тыс. грн. За эти деньги правоохранитель обещает не привлекать к уголовной ответственности ее сына – студента техникума, который, якобы, совершил хулиганские действия.

Во время беседы с полицейским женщина уговорила уменьшить сумму взятки вдвое, на что страж порядка согласился.

В среду, 19 апреля, следователи прокуратуры совместно с сотрудниками СБУ задержали взяточника. Во время обыска в автомобиле полицейского изъяли денежные средства в сумме 50 тыс. грн, полученные в качестве неправомерной выгоды. Решается вопрос об объявлении подозрения задержанному и избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия.