Transparency International призвала Путина проверить Медведева на предмет коррупции

Президента РФ Владимира Путина призвали проверить премьер-министра Дмитрия Медведева на предмет соблюдения последним антикоррупционного законодательства РФ. Соответствующее письмо к главе Кремля направило российское отделение международной неправительственной организации Transparency International (TI), сообщается на сайте организации.

"На основании расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и многочисленных сообщений в СМИ мы считаем, что у Дмитрия Анатольевича есть признаки неурегулированного конфликта интересов", - говорится в заявлении организации.

Говоря о конфликте интересов, в TI объясняют, что имеют в виду то, что Медведев неоднократно останавливался в гостевом доме, принадлежащем АО «Агрокомплекс «Мансурова»- агропромышленному комплексу в Курской области, председателем совета директоров которого является друг Дмитрия Анатольевича Илья Владимирович Елисеев.

Читайте такжеДимон не ответит: Спикер Госдумы РФ отверг инициативу коммунистов о проверке фильма Навального

«Господин Елисеев также является заместителем председателя правления АО «Газпромбанк», которому Правительство РФ оказывал финансовую помощь в 2014 и 2015 годах. Мы считаем, что пользование Дмитрием Медведевым имуществом «Агрокомплекс« Мансурова »и дружеские отношения с Ильей Елисеевым могли повлиять на беспристрастное исполнение обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации о распределении государственной финансовой помощи в банковской сфере, и усматриваем в этой ситуации признаки конфликта интересов. При этом нам неизвестно, сообщил о нем Дмитрий Медведев Совет при Президенте по противодействию коррупции», - отмечается в сообщении.

В организации подчеркнули, что в случае, если этого не было сделано, "мы просим Владимира Путина привлечь Дмитрия Медведева к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое предусматривает отстранение от занимаемой должности с формулировкой «за утрату доверия».

Как сообщал УНИАН ранее, 2 марта Навальный обнародовал фильм, в котором говорится, что Медведев создал одну из крупнейших и наиболее изощренных коррупционных схем в РФ. Представители созданного Навальным Фонда борьбы с коррупцией утверждают, что нашли все резиденции премьера в РФ и за рубежом, обнаружили яхты и за геотегами, фото с «Instagram» и архивными записями установили, где и кто на них плавал.

«Мы нашли, описали и документально доказали существование сети благотворительных и некоммерческих фондов, организованных доверенными лицами и родственниками Медведева. Слово «благотворительных» беспокоить не должно: получателями «помощи» здесь есть только Медведев и его семья. Они используют фонды для того, чтобы получать на них «пожертвования» (читай: взятки) от олигархов и банков под госконтролем и тратить средства на покупку дворцов, яхт и виноградников в России и за рубежом», - говорится в материале по результатам расследования. В целом, по данным авторов расследования, Медведев получил взяток на сумму более 70 млрд рублей (более 1 млрд долларов).