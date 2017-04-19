Сухогруз "Герои Арсенала" с украинцами на борту потерпел крушение в районе Керченского пролива – росСМИ
Семь человек пропали, пятеро спасены.
Сухогруз "Герои Арсенала" потерпел крушение в акватории Черного моря.
Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на так называемый «главк МЧС по Крыму».
Ранее Южный региональный центр МЧС сообщил, что сухогруз пропал с радаров в районе Керченской переправы, для его поисков будет направлена авиация.
"19.04.2017 в акватории Черного моря потерпело крушение судно "Герои Арсенала". К месту происшествия направлены службы экстренного реагирования. Информация уточняется", — говорится в сообщении.
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По информации ГУМЧС по Краснодарскому краю, ранним утром 19 апреля поступило сообщение о том, что в районе Керченского пролива (15 миль от пункта Тамань) пропал с радаров сухогруз.
"С целью уточнения обстановки к месту направлен Буксир, в связи с неблагоприятными погодными условиями — волнением моря (волной до трех метров) и порывами юго-западного ветра до 15 метров в секунду — применение судов в районе предварительного крушения не представляется возможным", — пояснили в ГУМЧС по Краснодарскому краю.
Всего на борту судна находились 12 человек — двое россиян, девять украинцев и один гражданин Грузии. Сухогруз с зерном следовал из Ростовской области в Турцию.
Также сообщается, что семь человек пропали, пятеро спасены.
По данным ресурса Marinetraffic, который отслеживает движение суден и хранит данные о них, сухогруз ходит под флагом Панамы.
Как говорится в сюжете "ТСН.Ранок", местом приписки судна был Херсон.