В Якутии разбился самолет с военными

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает ТАСС.

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"Самолет Ил-18, вылетевший из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге, в понедельник, 19 декабря, потерпел крушение в 27 км от поселка Тикси", - сообщил источник издания.

На борту предположительно находились 32 пассажира и семь членов экипажа, выжили шесть человек.

В самолете летели офицеры для замены. В настоящее время проводится эвакуация пострадавших.