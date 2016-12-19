В Якутии разбился самолет с военными
07:07, 19 декабря 2016Происшествия
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Самолет, на борту которого находились 32 пассажира и семь членов экипажа, разбился в Булунском районе Якутии (РФ) в 27 км от поселка Тикси.
Ил-18 разбился / russianplanes.net
Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает ТАСС.
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"Самолет Ил-18, вылетевший из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге, в понедельник, 19 декабря, потерпел крушение в 27 км от поселка Тикси", - сообщил источник издания.
На борту предположительно находились 32 пассажира и семь членов экипажа, выжили шесть человек.
В самолете летели офицеры для замены. В настоящее время проводится эвакуация пострадавших.
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