Гражданин Узбекистана пытался вывезти из оккупированного Донбасса крупную сумму наличных

Сегодня в контрольном пункте въезда-выезда «Марьинка» пограничники задержали гражданина Узбекистана, который вез из оккупированного Донбасса крупную сумму наличных.

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Как сообщает отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы, во время досмотра автомобиля «ВАЗ», которым иностранец перемещался с неподконтрольной территории, пограничный наряд обнаружил почти 104 тыс. грн, около 5 тыс. долл. и 24 тыс. российских рублей.

Нарушителя и обнаруженные денежные средства передали сотрудникам Национальной полиции для принятия правового решения.