Дела Юры Енакиевского: Интерпол не получал информации о закрытии производств

Украинское бюро Интерпола пока не получило официального решения суда о закрытии уголовных производств против бывшего народного депутата от Партии регионов, соратника экс-президента Виктора Януковича Юрия Иванющенко.

Об этом сообщил руководитель украинского бюро Интерпола Василий Неволя в эфире «112 Украина».

"Информация о том, что Верховным судом приняты соответствующие решения и эти решения заключаются в отмене уголовных производств, до нашего подразделения на данный момент не поступала. Если поступит, мы примем соответствующие решения", - сказал он.

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Неволя также отметил, что в случае получения официальной информации о закрытии уголовных производств в отношении Иванющенко ведомство отзовет свои предыдущие запросы о его розыске.

"Те материалы дела, которые мы получили ранее, сейчас находятся на рассмотрении комиссии по контролю за файлами. Решение о правомерности или неправомерности объявления его (Иванющенко) в международный розыск на сегодня комиссией еще не принято", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ВСУ закрыл все уголовные производства в отношении Иванющенко. Луценко отметил, что это произошло перед принятием решения о продлении санкций Европейского Союза против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его соратников.

В то же время в Верховном суде Украины сегодня, 1 марта, заявили, что «не принимали решения о закрытии уголовного производства в отношении Иванющенко, а потому распространенная по этому вопросу информация не соответствует действительности».

Иванющенко входит в число лиц, в отношении которых Евросоюз ввел санкции. В частности, в санкційному списке находятся вместе с Януковичем экс-премьер Николай Азаров, бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка, экс-глава Администрации президента Андрей Клюев и другие.

Послы ЕС 2 марта должны принять решение о продлении санкций против Януковича и его соратников, после чего оно будет утверждено Советом Евросоюза.