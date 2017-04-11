В Харьковской области не разминулись Skoda и маршрутка: двое погибших, 13 травмированных (фото)

В Харьковской области в результате столкновения маршрутки и легковушки погибли два человека, еще тринадцать получили травмы.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, авария произошла вчера, 10 апреля, около 17:00 в городе Балаклея на улице Соборной.

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По сведениям полиции, 37-летний водитель автомобиля Skoda, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом «Богдан».

В результате аварии водитель и пассажирка легкового авто получили смертельные телесные повреждения. Водитель автобуса и 12 пассажиров с травмами различной степени тяжести были доставлены в центральную районную больницу.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.