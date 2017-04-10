В Киеве патрульные остановили нетрезвого сотрудника консульства РФ, который уверял: пить в пост - большой грех

В Киеве патрульные остановили автомобиль с российскими дипломатическими номерами, за рулем которого был нетрезвый водитель, говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Так, в полицию позвонили прохожие, которые видели, как тот садился за руль. После остановки водитель сразу вызвал сотрудника российского консульства. Вместе они сначала не понимали украинского, а потом уверяли, что водитель не мог употреблять алкоголь, ведь сейчас пост и пьянствовать в Вербное воскресенье - большой грех.

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Впрочем когда патрульные предложили пройти алкотест, водитель отказался. Против него составили админпротокол, который передали в Министерство иностранных дел. Автомобиль с дипломатическими номерами приехал забирать в конце еще один сотрудник российского консульства.

Как сообщал УНИАН, 9 января автомобиль с дипномерами перекрыл движение трамваев в центре Киева.