В центре Киева дипломат на авто заблокировал движение трамваев (фото)

18:25, 09 января 2017
Происшествия
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В понедельник, 9 января, автомобиль с дипномерами перекрыл движение трамваев в центре Киева.

Автомобиль с дипномерами на полчаса заблокировал движение трамваев / facebook.com/dtp.kiev.ua

Об этом dtp.kiev.ua сообщает на своей странице в Facebook.

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Сообщается, что инцидент произошел на площади Победы.

"Дипломат на Тойота DP001 003 перекрыл движение трамваев. Оштрафован. Будьте внимательны, паркуясь на улицах с рельсами!" - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 7 января в Киеве на Бориспольской трассе произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие: разбиты пять автомобилей.

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Теги: #Киев#авто#трамваи