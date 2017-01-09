В центре Киева дипломат на авто заблокировал движение трамваев (фото)
18:25, 09 января 2017Происшествия
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В понедельник, 9 января, автомобиль с дипномерами перекрыл движение трамваев в центре Киева.
Автомобиль с дипномерами заблокировал движение трамваев / facebook.com/dtp.kiev.ua
Об этом dtp.kiev.ua сообщает на своей странице в Facebook.
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Сообщается, что инцидент произошел на площади Победы.
"Дипломат на Тойота DP001 003 перекрыл движение трамваев. Оштрафован. Будьте внимательны, паркуясь на улицах с рельсами!" - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 7 января в Киеве на Бориспольской трассе произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие: разбиты пять автомобилей.
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