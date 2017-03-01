В Ривненской области копатели янтаря повредили железнодорожную колею - "Укрзализныця"

22:47, 01 марта 2017
Происшествия
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Копатели янтаря в Ривненской области повредили подъездную колею к Клесовскому карьеру.

фото: УНИАН

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", на месте инцидента, возле колеи, работало около 80 мотопомп, с помощью которых добывают янтарь. Вследствие этого повреждено земляное полотно ж/д пути.

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"На место добычи янтаря прибыли сотрудники полиции, но их встретила вооруженная группа из почти 400 человек. Часть из них препятствовала доступу к месту инцидента полиции и работникам железной дороги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 2 марта железнодорожники попытаются провести обследование поврежденной инфраструктуры и оценить нанесенный злоумышленниками ущерб. Об указанном инциденте также сообщено в Службу безопасности Украины.

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Теги: #янтарь