В Ривненской области копатели янтаря повредили железнодорожную колею - "Укрзализныця"

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", на месте инцидента, возле колеи, работало около 80 мотопомп, с помощью которых добывают янтарь. Вследствие этого повреждено земляное полотно ж/д пути.

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"На место добычи янтаря прибыли сотрудники полиции, но их встретила вооруженная группа из почти 400 человек. Часть из них препятствовала доступу к месту инцидента полиции и работникам железной дороги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 2 марта железнодорожники попытаются провести обследование поврежденной инфраструктуры и оценить нанесенный злоумышленниками ущерб. Об указанном инциденте также сообщено в Службу безопасности Украины.