Генпрокуратура провела обыски у руководства Главного управления ГФС в Киевской области

Правоохранители провели обыски в служебных помещениях и по месту жительства руководства Главного управления ГФС в Киевской области в рамках дела о попытке незаконного возмещения НДС.

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Как сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры, правоохранители предотвратили незаконное возмещение НДС субъектам хозяйствования в сумме 160 млн грн, 100 млн грн из которых уже прошли процедуру согласования в органах фискальной службы».

«Должностные лица из числа руководящего состава Броварской ОГНИ (объединенной государственной налоговой инспекции - УНИАН) и ГУ ГФС в Киевской области, злоупотребляя служебным положением, из корыстных побуждений, используя служебное положение вопреки интересам службы организовались для создания противоправной схемы, направленной на незаконное возмещение налога на добавленную стоимость субъектам хозяйствования Киевской области, в результате чего неправомерно сформирована и заявлена к бюджетному возмещению сумма налога на добавленную стоимость, общий объем которого составляет более 160 млн грн, что могло нанести тяжкие последствия интересам государства», - говорится в сообщении.

В ГПУ отметили, что в рамках уголовного производства проведены обыски в служебных помещениях и по месту жительства руководителей ГУ ГФС в Киевской области, Броварской ОГНИ, офисных помещениях и по домашним адресам субъектов хозяйствования.

«Во время проведения указанных следственных действий выявлены и изъяты документы, которые подтверждают преступные намерения должностных лиц фискальных органов и имеют значение вещественных доказательств по уголовному производству», - информировали в ведомстве.

Также сказано, что в служебных помещениях и по месту жительства руководителей ГУ ГФС в Киевской области выявлены и изъяты более 100 тыс. долл. и 180 тыс. евро, которые не отражены в электронных декларациях последних.

Сейчас досудебное расследование продолжается.