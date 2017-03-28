"Непонятные люди рылись в компьютерах": "обыски" в офисе ФБК Навального продолжаются третьи сутки

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального заявили, что обыски в московском офисе ФБК продолжаются до сих пор. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

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В ходе прямой видеотрансляции в сети юрист ФБК Любовь Соболь сообщила, что сотрудники организации не могут попасть в офис. Она рассказал, что команда фонда около полуночи использовала оснащенный видеокамерой дрон, чтобы заглянуть в окна своего офиса. Там они увидели людей "в униформе и штатском" предположительно проводящих следственные действия.

"И позавчера, и вчера ночью так горел свет. Ходили непонятные люди, рылись в компьютерах", - сказала Соболь.

Таким образом, следственные действия в фонде проводятся уже третьи сутки.

"До сих пор нам не известен ущерб, который понес Фонд борьбы с коррупцией из-за того, что была изъята техника", - отметила Соболь. Понятых, адвокатов и представителей организации на обыске нет, добавила она.

Как сообщалось, сам Алексей Навальный был задержан на воскресной акции на Тверской улице. В понедельник суд приговорил его к 15 суткам ареста и штрафу в 20 тысяч рублей. Находившиеся во время акции в офисе ФБК сотрудники тоже привлечены к административной ответственности - полиция утверждает, что они отказались покинуть здание по ее требованию.

Как писал УНИАН, сотрудники ФБК вели интернет-трансляцию о массовых акциях против коррупции, которые произошли в России 26 марта. Среди задержанных – руководитель избирательного штаба Алексея Навального Леонид Волков, которого подозревают в экстремизме.

Напомним, Навального задержали в воскресенье в Москве перед началом организованного им антикоррупционного митинга, проходившего в центре российской столицы.

По предварительным данным ОВД-Инфо, во время массовых протестов в Москве 26 марта на Тверской улице и около было задержано 1030 человек. Их развезли по 51 разным отделениям полиции. На данный момент еще не все задержанные отпущены из ОВД: как минимум 120 человек по-прежнему остаются в отделениях.

Как минимум в 22 ОВД задержанных допрашивали сотрудники Следственного комитета — по отдельным данным, в связи с травмой, которую днем получил сотрудник полиции на Тверской улице (СК возбудил уголовное дело по 317 ст. УК). При этом задержанным задавали и вопросы по поводу целей посещения протестной акции и получали ли они сами травмы в ходе задержания.

Большинство уже отпущенных из отделений задержанных оформили по статье 20.2 КоАП, которая предусматривает штраф до 20 тысяч рублей за "нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания". Им предстоят судебные разбирательства.