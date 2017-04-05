В Киеве маршрутчики блокируют обладминистрацию, произошла потасовка с полицейскими (фото)
11:48, 05 апреля 2017Происшествия
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Протестующие водители принесли покрышки к зданию облгосадминистрации.
Несколько десятков маршруток находятся перед забором возле обладминистрации / Фото: А. Брюханов/facebook.com/KyivOperativ
Утром десятки маршрутных такси заблокировали территорию около здания Киевской облгосадминистрации на площади Леси Украинки. Водители требуют от властей не снижать плату за проезд.
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Как сообщает корреспондент УНИАН, несколько десятков маршруток находятся перед забором возле Киевской ОГА.
Протестующие водители принесли покрышки и разложили на ступеньках у входа в здание обладминистрации. По их словам акция будет бессрочной.
Протестующие пытались установить палатку под административным зданием, а правоохранители препятствовали ее установке, в результате чего началась потасовка.
Фото: А. Брюханов/facebook.com/KyivOperativ
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