В Киеве маршрутчики блокируют обладминистрацию, произошла потасовка с полицейскими (фото)

Утром десятки маршрутных такси заблокировали территорию около здания Киевской облгосадминистрации на площади Леси Украинки. Водители требуют от властей не снижать плату за проезд.

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Как сообщает корреспондент УНИАН, несколько десятков маршруток находятся перед забором возле Киевской ОГА.

Протестующие водители принесли покрышки и разложили на ступеньках у входа в здание обладминистрации. По их словам акция будет бессрочной.

Протестующие пытались установить палатку под административным зданием, а правоохранители препятствовали ее установке, в результате чего началась потасовка.