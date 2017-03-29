В СБУ не исключают "хулиганскую" версию нападения на Генконсульство Польши в Луцке

В СБУ кроме версии теракта как основной в деле об обстреле Генконсульства Польши в Луцке, не отвергают и версию, согласно которой нападение совершено из хулиганских побуждений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил руководитель аппарата председателя СБУ Василий Ткачук.

“Нами также рассматривается версия - хулиганство, то есть действия, которые не имели политической мотивации, а также рассматривается и возможность того, что кто-то из людей, которым, например, было отказано в выдаче виз в Евросоюз этим консульским учреждением, решил таким образом отомстить”, - сказал Ткачук.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 марта на четвертом этаже административного здания Генерального консульства Польши в Луцке произошел взрыв. В СБУ заявили, что, по предварительным данным, причиной стал выстрел из гранатомета РПГ-26. Жертв в результате взрыва нет.

Открыто уголовное производство по статье «теракт».

Президент Украины поручил правоохранителям срочно принять все меры для расследования обстрела Генконсульства. Также глава государства поручил усилить охрану иностранных дипломатических учреждений для предотвращения возможных провокаций.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение провокацией против Генконсульства. "Это подлость от тех, кто против нашей дружбы с Республикой Польша. Делаем все, чтобы виновные были наказаны", - подчеркнул он.