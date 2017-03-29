МВД усиливает охрану дипучреждений после обстрела польского консульства в Луцке

Для выполнения поручения президента Украины Петра Порошенко по усилению безопасности дипломатических представительств консульских учреждений иностранных государств и представительств международных организаций в Украине Министерством внутренних дел предпринят ряд мер. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, для избежания провокаций антигосударственных сил управляемых агрессором, Национальная гвардия совместно с подразделениями Национальной полиции увеличила количество нарядов, которые несут службу на маршрутах, расположенных вблизи дипломатических объектов.

Читайте такжеПольша начала собственное расследование обстрела консульства в Луцке - СМИ

В воинских частях Нацгвардии приведены в готовность резервы, которые оказывают помощь подразделениям охраны дипломатических представительств консульских учреждений иностранных государств и представительств международных организаций в Украине.

Основные усилия личного состава, привлекаемого к охране объектов, направлены на предупреждение и пресечение возможных террористических угроз, противоправных действий, нарушений общественного порядка вблизи дипломатических представительств.

Подразделениями НГУ организовано взаимодействие с территориальными управлениями полиции, штабами АТЦ при региональных органах Службы безопасности Украины, местными органами исполнительной власти, воинскими частями и подразделениями Национальной гвардии Украины на случай обострения ситуации на охраняемых объектах.

Читайте такжеПорошенко предложил Варшаве привлечь польских специалистов к расследованию обстрела консульства в Луцке

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 марта на четвертом этаже административного здания Генерального консульства Польши в Луцке произошел взрыв. В СБУ заявили, что, по предварительным данным, причиной стал выстрел из гранатомета РПГ-26. Жертв в результате взрыва нет. Открыто уголовное производство по статье «теракт».