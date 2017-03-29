МВД усиливает охрану дипучреждений после обстрела польского консульства в Луцке
В частности, для избежания провокаций антигосударственных сил управляемых агрессором, Национальная гвардия совместно с подразделениями Национальной полиции увеличила количество нарядов, которые несут службу на маршрутах, расположенных вблизи дипломатических объектов.
Для выполнения поручения президента Украины Петра Порошенко по усилению безопасности дипломатических представительств консульских учреждений иностранных государств и представительств международных организаций в Украине Министерством внутренних дел предпринят ряд мер. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, для избежания провокаций антигосударственных сил управляемых агрессором, Национальная гвардия совместно с подразделениями Национальной полиции увеличила количество нарядов, которые несут службу на маршрутах, расположенных вблизи дипломатических объектов.
Читайте такжеПольша начала собственное расследование обстрела консульства в Луцке - СМИ
В воинских частях Нацгвардии приведены в готовность резервы, которые оказывают помощь подразделениям охраны дипломатических представительств консульских учреждений иностранных государств и представительств международных организаций в Украине.
Основные усилия личного состава, привлекаемого к охране объектов, направлены на предупреждение и пресечение возможных террористических угроз, противоправных действий, нарушений общественного порядка вблизи дипломатических представительств.
Подразделениями НГУ организовано взаимодействие с территориальными управлениями полиции, штабами АТЦ при региональных органах Службы безопасности Украины, местными органами исполнительной власти, воинскими частями и подразделениями Национальной гвардии Украины на случай обострения ситуации на охраняемых объектах.
Читайте такжеПорошенко предложил Варшаве привлечь польских специалистов к расследованию обстрела консульства в Луцке
Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 марта на четвертом этаже административного здания Генерального консульства Польши в Луцке произошел взрыв. В СБУ заявили, что, по предварительным данным, причиной стал выстрел из гранатомета РПГ-26. Жертв в результате взрыва нет. Открыто уголовное производство по статье «теракт».