В Харькове мужчина заплатил за похищенного друга $190 тысяч

В Харькове полиция начала расследование по факту похищения человека в центре города для вымогательства выкупа в размере 190 тыс. долларов.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, вчера, 28 марта, в 20:30 в дежурную часть обратился 45-летний харьковчанин с заявлением о том, что в 14:00 на улице Культуры неизвестные связали его друга, посадили в автомобиль ВАЗ-2109 и увезли в неизвестном направлении.

По сведениям полиции, через некоторое время заявителю позвонили на мобильный телефон и стали требовать выкуп 190 тыс. долл. за похищенного. После того, как деньги отдали похитителям, заложника отпустили. Они высадили потерпевшего возле одной из заправок на улице Кольцевая дорога.

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Факт поисшетвия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Принимаются все необходимые меры для установления обстоятельств и лиц, совершивших уголовное правонарушение. Следственные действия продолжаются.

Ранее спецслужбы освободили жену киевского бизнесмена, похищенную ради выкупа в $150 тысяч.