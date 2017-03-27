В Харькове на станции метро "Университет" мужчина упал на рельсы
17:59, 27 марта 2017Происшествия
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У мужчины закружилась голова.
На график движения поездов это не повлияло / УНІАН
В Харькове на станции метро "Университет" пассажир упал на рельсы. Об этом сообщает 057.ua.
С контактного рельса было снято напряжение, а мужчина поднят на платформу.
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"Мужчина 1984 года рождения, сказал, что закружилась голова, рассечение брови", - сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена.
На график движения поездов это не повлияло.
Ранее в Харькове мужчина прыгнул под поезд метро.
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