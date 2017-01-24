В Харькове мужчина прыгнул под поезд метро

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области, сегодня, 24 января, около 10:20 в службу "102" поступила информация, что на станции метро "Площадь Конституции" неизвестный мужчина упал на рельсы под поезд.

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По данным полиции, станцию метро закрыли для обслуживания пассажиров. Мужчину с травмами доставили в больницу, однако, несмотря на усилия медиков, он скончался.

Директор Департамента по делам информации и связям со СМИ Харьковского горсовета Юрий Сидоренко на своей странице в Фейсбук написал, что 35-летний мужчина намеревался покончить жизнь самоубийством, поэтому прыгнул под поезд.