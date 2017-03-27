Опубликовано видео с вертолета Ми-2 перед катастрофой под Краматорском

Журналисты получили эксклюзивное видео с вертолета Ми-2, который упал недалеко от Краматорска на Донбассе. Видео снято перед крушением, передает ТСН.

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Небольшой борт использовался для транспортировки личного состава в зоне АТО. Как известно, погибли пять офицеров.

Напомним, Минобороны сообщило о падении вертолета недалеко от Краматорска накануне. По предварительной версии, падение воздушного судна произошло в результате столкновения с линией электропередач.