Опубликовано видео с вертолета Ми-2 перед катастрофой под Краматорском

14:30, 27 марта 2017
Происшествия
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Видеозапись снята перед катастрофой.

Журналисты получили эксклюзивное видео с вертолета Ми-2, который упал недалеко от Краматорска на Донбассе. Видео снято перед крушением, передает ТСН.

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Небольшой борт использовался для транспортировки личного состава в зоне АТО. Как известно, погибли пять офицеров.

Напомним, Минобороны сообщило о падении вертолета недалеко от Краматорска накануне. По предварительной версии, падение воздушного судна произошло в результате столкновения с линией электропередач.

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Новость в сюжете: Падение вертолета под Краматорском
Теги: #катастрофа#вертолет#Краматорск