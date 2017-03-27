В катастрофе вертолета под Краматорском погибли пять офицеров ВСУ - Минобороны
13:10, 27 марта 2017Политика
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На борту вертолета Ми-2 находились 3 члена экипажа и 2 пассажиров.
В результате катастрофы погибли 5 человек / Скриншот
Жертвами аварии вертолета Ми-2 под Краматорском стали 5 офицеров Вооруженных сил Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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Вчера под Краматорском в результате падения вертолета Ми-2 погибли 5 офицеров Вооруженных сил Украины — 3 членов экипажа и двое пассажиров, заявил он.
Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 26 марта, под Краматорском упал военный вертолет. По одной из версий, авария произошла в результате столкновения с линией электропередач.
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