Вблизи Краматорска разбился военный вертолет Ми-2, есть погибшие

17:35, 26 марта 2017
Происшествия
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По предварительной версии, падение воздушного судна произошло из-за столкновения с линией электропередачи.

По факту падения вертолета назначено расследование / Фото УНИАН

Сегодня в районе населенного пункта Малиновка, что неподалеку от Краматорска, разбился военный вертолет Ми-2. 

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Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По предварительной версии, падение воздушного судна произошло из-за столкновения с линией электропередачи.

Отмечается, что сейчас для выяснения и уточнения причин авиационной катастрофы и эвакуации погибших членов экипажа на месте падения вертолета работают дежурные силы поисково-спасательного обеспечения и группа офицеров штаба Антитеррористической операции.

Позднее спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что в результате аварии вертолета Ми-2 вблизи Краматорска, предварительно, погибли пять человек

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Новость в сюжете: Падение вертолета под Краматорском
Теги: #авиакатастрофа#вертолет#Краматорск