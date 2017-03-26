Вблизи Краматорска разбился военный вертолет Ми-2, есть погибшие

Сегодня в районе населенного пункта Малиновка, что неподалеку от Краматорска, разбился военный вертолет Ми-2.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По предварительной версии, падение воздушного судна произошло из-за столкновения с линией электропередачи.

Отмечается, что сейчас для выяснения и уточнения причин авиационной катастрофы и эвакуации погибших членов экипажа на месте падения вертолета работают дежурные силы поисково-спасательного обеспечения и группа офицеров штаба Антитеррористической операции.

Позднее спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что в результате аварии вертолета Ми-2 вблизи Краматорска, предварительно, погибли пять человек.