В Киеве в мусорном баке найдено самодельное взрывное устройство (фото)
Подозрительный предмет в Печерском районе столицы нашла женщина-дворник.
В Киеве на бульваре Дружбы Народов в мусорном баке обнаружен предмет, похожий на самодельное взрывное устройство.
Как сообщает пресс-служба столичной полиции, подозрительный предмет нашла женщина-дворник, о чем и проинформировала сотрудников полиции.
По указанному адресу прибыли следственно-оперативная группа Печерского управления полиции и специалисты взрывотехнической службы.
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Полиция задокументировала происшествие, изъяла самодельное устройство и направила на соответствующие исследования.
Собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и владельца опасного устройства.
Напомним, ранее в Киеве 17-летний парень из Днепропетровской области пытался пронести в правительственный квартал петарды и взрыв-пакет. Кроме этого, у парня нашли две радиостанции.