Убийство экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова: опубликовано видео с места преступления

Телеканал Espreso.TV показал первое видео с места убийства Дениса Вороненкова, бывшего депутата Госдумы РФ, который дал показания по делу Виктора Януковича. Видеозапись появилась на канале в YouTube.

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Еще одно видео появилось на канале KyivOperativ.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева, на пересечении ул. Пушкинской и бульвара Шевченко, возле гостиницы "Премьер Палас", произошла перестрелка, убит бывший депутат Госдумы РФ и ранены еще два человека. Эту информацию подтвердил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

Денис Вороненков, бывший депутат Госдумы, осенью прошлого года уехал из России, а в декабре получил украинское гражданство. Вороненков также подтвердил, что дал показания по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича.