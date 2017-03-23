Гройсман отбывает в Харьковскую область в связи со взрывом на складе боеприпасов

Премьер-министр Владимир Гройсман отбывает на Харьковщину в связи со взрывом на военном складе боеприпасов вблизи г. Балаклея.

Об этом он сообщил в Facebook.

«Сегодня утром получил информацию о взрывах на складе боеприпасов под Харьковом», - написал он и добавил: «Сейчас вылетаю на место. Главное - обеспечить безопасность граждан».

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Гройсман добавил, что находится на постоянной связи с военными, руководством Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, руководством облгосадминистрации, которые координируют меры по ликвидации этой чрезвычайной ситуации и эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов.

Как сообщал УНИАН, на Харьковщине вблизи г. Балаклея на военном складе ночью 23 марта начали взрываться боеприпасы, проводится эвакуация населения из зоны возможного поражения. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что пожар на военных складах в Балаклее Харьковской области произошел из-за диверсии. В свою очередь в Генштабе ВСУ заявили, что погибших и пострадавших в результате пожара не зафиксировано.