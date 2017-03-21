В подвале многоэтажки Львова нашли оружие и боеприпасы (фото)

В подвале многоэтажки Львова обнаружили оружие и боеприпасы. Об этом сообщает полиция области.

Отмечается, что полицейские в подвальном помещении многоэтажного жилого дома на ул. Владимира Великого, которое принадлежит жителю Львова, обнаружили оружие и боеприпасы современного образца.

Так, 20 марта правоохранители проводили санкционированный обыск в доме и подвальном помещении, которые принадлежат 24-летнему ранее судимому жителю Львова. В подвале обнаружили гранату «РГД-5», запал к гранате, подствольный гранатомет, патрон калибра 7,62 мм и около 300 г пороха.

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«Выяснено, что данный гражданин не проходил службу и не находился в зоне АТО. По его словам, оружие и боеприпасы он нашел. Проводятся мероприятия по установлению происхождения данного особо опасного оружия и боеприпасов, а также с какой целью их прятали в подвале многоквартирного дома, что представляло потенциальную угрозу для жителей», - отметил начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области генерал полиции третьего ранга Валерий Середа.

Изъятые боеприпасы и оружие направлены на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – от трех до пяти лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.

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