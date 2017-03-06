В Кривом Роге задержали мужчину, который хранил арсенал оружия из зоны АТО "в качестве сувениров"

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП в Днепропетровской области, во время досудебного расследования правоохранители установили, что в одном из кооперативов в поселке Марьяновка Криворожского района 47-летний гражданин хранит арсенал оружия.

В результате санкционированного обыска, проведенного в воскресенье, 5 марта, в металлическом сейфе были обнаружены 54 патрона калибра 7,62 мм, предназначенные для стрельбы из винтовки «СВД», магазин от автомата Калашникова – 23 патрона калибра 7,62 мм, две пластиковые подставки для патронов со 100 патронами калибра 9 мм, предназначенными для стрельбы из пистолета «ПМ», по 50 штук в каждой коробке. В полиэтиленовом пакете также было выявлено 56 патронов калибра 7,62 мм, предназначенных для стрельбы из пистолета «ТТ», 2 электродетонатора, 2 дымовые шашки и гранатомет РПГ-18.

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Как пояснил хозяин домовладения, все эти предметы он привез из зоны АТО в период с 2015 года по 2016 год, когда занимался волонтерской деятельностью, и хранил в качестве сувениров. Было установлено, что мужчина нигде не работает, ранее не судимый.

Сейчас гражданин задержан. Все изъятые патроны, боеприпасы и оружие было опечатано и направлено для проведения судебно-баллистической экспертизы с целью решения вопроса о привлечении задержанного к уголовной ответственности по ст. 263 ч. 1 УК Украины (незаконное ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.