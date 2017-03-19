Под Киевом произошло масштабное ДТП: столкнулись четыре машины, двое погибших (фото)

Под Киевом в результате столкновения четырех автомобилей погибли двое людей. Об этом сообщило Управление превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

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"Сегодня вблизи села Глеваха Васильковского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей: грузовика Scania и легковых автомобилей Volkswagen Caddy, Chevrolet Lacetti, а также микроавтобуса Renault", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, Volkswagen Caddy во время обгона транспортного средства выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с другим автомобилем.

В результате ДТП два человека, ехавшие в Volkswagen, погибли на месте происшествия. Кроме того, в больницу в тяжелом состоянии доставлен пассажира Chevrolet, сейчас за его жизнь борются врачи.