Под Киевом произошло масштабное ДТП: столкнулись четыре машины, двое погибших (фото)

21:58, 19 марта 2017
Происшествия
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Еще один пострадавший в тяжелом состоянии в больнице.

На дороге столкнулись сразу 4 машины / Нацполіція

Под Киевом в результате столкновения четырех автомобилей погибли двое людей. Об этом сообщило Управление превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

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"Сегодня вблизи села Глеваха Васильковского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей: грузовика Scania и легковых автомобилей Volkswagen Caddy, Chevrolet Lacetti, а также микроавтобуса Renault", - говорится в сообщении.

На дороге столкнулись сразу 4 машины / Нацполіція

По предварительным данным, Volkswagen Caddy во время обгона транспортного средства выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с другим автомобилем.

В результате ДТП два человека, ехавшие в Volkswagen, погибли на месте происшествия. Кроме того, в больницу в тяжелом состоянии доставлен пассажира Chevrolet, сейчас за его жизнь борются врачи.

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Теги: #Киев#ДТП