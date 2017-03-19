В штабе АТО рассказали подробности ДТП на блокпосту у Счастья, в результате которого пострадал сержант

Водитель, который въехал в блокпост в Луганской области возле города Счастье, в результате чего был травмирован один военнослужащий, был пьяным. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил представитель штаба АТО Сергей Жмурко.

"После прибытия на место оперативной группы Национальной полиции было установлено, что водитель, который является местным жителем города Счастье, находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время проверки нарядом Национальной полиции с помощью технических средств в крови водителя было обнаружено 1,7 промилле алкоголя", - прокомментировал Жмурко.

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На вопрос о том, в каком состоянии находится сержант, который был травмирован на блокпосту, Сергей Жмурко ответил: "Военнослужащий, сержант. Легкую травму. Предварительный диагноз – рваная рана большого пальца левой руки".

Сообщается, что водителя автомобиля передали военному коменданту города Счастье и дежурному наряду Нацполиции.

Напомним, в Луганской области в районе города Счастье в блокпост в районе АТО въехал автомобиль. В результате ДТП сержант ВСУ получил травму.