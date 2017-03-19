На блокпосту вблизи Счастья со стрельбой задержали авто, которое сбило военного

19 марта во время несения службы на одном из блокпостов в районе проведения антитеррористической операции близ города Счастье военнослужащие-контрактники применили оружие по автомобилю ВАЗ 2115, водитель которого не остановился по их требованию.

Кроме того, водитель авто пытался пересечь блокпост без проверки, передает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

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"Во время проезда блокпоста автомобиль наехал на сержанта, вследствие чего последний проехал на капоте авто около 5 метров. Упав с капота, сержант сделал предупредительный выстрел. После того, как автомобиль не остановился и продолжил движение, военнослужащие применили оружие", - говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что автомобиль получил 6 пулевых пробоин. Водитель, которым оказался житель города Счастье, не пострадал. Сержант в результате ДТП получил травму.